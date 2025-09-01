Repubblica - Colpo Napoli last minute di prospettiva, preso Baridò: stella U17 Argentina

Calciomercato Napoli, secondo quanto riferisce l'edizione odierna di Repubblica il direttore sportivo della SSC Napoli, Giovanni Manna avrebbe definito un colpo in prospettiva last minute mettendo le mani su Francisco Baridò.

Baridò-Napoli, anticipazione Repubblica

Francisco Baridò Napoli calciomercato

Ecco cosa scrive Repubblica

Francisco Baridò, talentino argentino, classe 2008, protagonista nell’ultima stagione con la Primavera della Juventus con cui non ha trovato l’accordo per il rinnovo del contratto. È un trequartista mancino e sicuramente sarà seguito con tanta simpatia dagli appassionati azzurri. Il diciassettenne cresciuto nelle giovanili del Boca Juniors sarà aggregato al gruppo di Conte con l’obiettivo di stupire.

Chi è Francisco Martín Baridó

Nato il 31 dicembre 2007 ad Adrogué, Argentina, Francisco è un centrocampista offensivo, mancino, alto circa 1,75?m. È di origine croata tramite sua madre.

È cresciuto nel futsal con il Cultural Mármol fin da 5 anni, prima di passare al settore giovanile del Boca Juniors (2014–2024) Nel gennaio 2024 ha firmato con la Juventus, trasferendosi a costo zero grazie alla patria potestad esercitata dai genitori che si sono trasferiti in Italia. Attualmente gioca nella squadra Primavera (Under?20) della Juventus, con il numero 30

Ha rappresentato l’Argentina U15, partecipando al Sudamericano U?15. Dal 2025 è convocato per la Argentina U17, dove indossa la maglia numero 10 e ha partecipato al Sudamericano U?17

Già soprannominato in Argentina e Italia come “il piccolo Riquelme” o “il nuovo Dybala”, è noto per la sua tecnica sopraffina, visione di gioco, dribbling efficace e abilità nei calci piazzati

Dopo i numerosi video virali in cui dribblava più avversari fino al portiere, è emerso tra i giovani con maggiore talento del panorama giovanile argentino