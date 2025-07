Musah al Napoli, possibile nuovo tentativo in queste ore: gli azzurri lo avevano in pugno

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito alle prossime trattative di mercato della SSC Napoli in vista dell'inizio del ritiro a Castel di Sangro:

"I campioni d’Italia avevano in pugno all’inizio di giugno lo statunitense Yunus Musah, che il Milan continua a considerare cedibile e avrebbe le caratteristiche giuste per diventare il vice di Anguissa: in una linea mediana che è priva di un autentico incontrista.

Dal vertice di Ischia è emersa la possibilità di fare un altro tentativo per il centrocampista dei rossoneri, che potrebbe diventare dunque il settimo rinforzo estivo del Napoli".