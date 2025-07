Calciomercato SSC Napoli - Il Napoli ha le idee chiare che vanno oltre anche la cessione di Dan Ndoye in Premier League, scrive Il Mattino.

“Il club ha bisogno di un esterno offensivo che faccia coppia con l'ultimo arrivato Noa Lang. Oppure con Politano dall'altro lato del campo, nulla è escluso. Ma non sarà una scelta di ripiego: il Napoli non compra tanto per comprare. E le operazioni fatte fin qui, tutte, lo hanno già spiegato”