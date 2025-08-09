Conte prepara un Napoli a due facce, Gazzetta: De Bruyne la chiave nel doppio modulo | GRAFICO

Notizie Napoli calcio - Antonio Conte ed il Napoli proseguono la preparazione estiva a Castel di Sangro ed oggi affroneranno il Girona in amichevole. La sensazione è che il tecnico salentino abbia chiaro nella mente il vestito migliore per la sua squadra: un doppio abito che può passare dal 4-3-3 al 4-2-3-1.

Napoli, Conte lavora al doppio modulo

Per La Gazzetta dello Sport si ripartirà inizialmente dal 4-3-3 dello scorso anno, ma con l'aggiunta di De Bruyne: dovrà essere bravo Conte a far gravitare il gioco attorno a fuoriclasse belga, mentenendo però equilibrio in mezzo al campo. Davanti spazio all'estro di Noa Lang e Neres, oppure alla duttilità di Politano per sorreggere Lukaku o Lucca.

Napoli con il 4-3-3

Modulo Napoli versione 4-2-3-1

Ma la vera missione di Conte, adesso, è quella di dare al Napoli la possibilità di sfruttare tutte le sue stelle contemporaneamente, senza perdere l’equilibrio. Che possa supportare la presenza contemporanea di Anguissa e McTominay insieme a De Bruyne e senza rinunciare neanche a Lobotka. Un Napoli di stelle, per le notti di Gala. Con KDB ad agire più vicino al centravanti, sulla trequarti, lì dove può far male con un imbucata o anche calciando da fuori. E McTominay che dovrà allargare la posizione a sinistra, con Neres (più imprevedibilità) o Politano (l’equilibratore) sul versante opposto, per difendere sempre con due linee da 4.