Le Interviste  
Paci: Vergara è molto interessante. Può giocare pure da esterno destro offensivo

Massimo Paci ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte:

"Vergara è un giocatore molto interessante. Può fare pure l'esterno destro offensivo, è un ruolo che si adatta alle sue caratteristiche. E' bravo pure a crossare e uno come Lucca potrebbe beneficiare di questa dote. Fisicamente assomiglia molto a Politano. Vergara giocava prevalentemente mezz'ala alla Pro Vercelli: non è tanto da inserimento, ma da gestione del gioco. Ovviamente il Napoli è una prospettiva diversa, vedremo quale sarà la decisione sul suo futuro"

