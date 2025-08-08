Gatti: "Ringrazio Conte e Manna che mi volevano a Napoli, ma ho scelto col cuore"

Calciomercato Napoli, è arrivato Sam Beukema come rinforzo in difesa ma c’è stato anche il bianconero Federico Gatti nel mirino della società e in particolare di Antonio Conte quest’estate. E proprio di questo mancato trasferimento ha parlato il difensore della Juve intervistato da TMW.

Calciomercato Napoli, Gatti commenta il mancato trasferimento

Hai pensato di andare via dalla Juve?

“No, non ho mai messo in discussione il mio futuro qui. Mi ha fatto tanto piacere l'interessamento di un allenatore come Conte, che è uno dei top allenatori al mondo, e del direttore Manna. Li ringrazio tanto, perché hanno fatto tanto per volermi a Napoli. Ma ho preferito seguire il cuore. Questa è una famiglia, Torino è casa mia, sono cresciuto qui. Diciamo che la scelta era abbastanza facile”.