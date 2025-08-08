Schira conferma: "Raspadori-Atlético, è fatta: le cifre al Napoli e al giocatore"

Calcio Mercato  
Schira conferma: Raspadori-Atlético, è fatta: le cifre al Napoli e al giocatore

Calciomercato Napoli, conferme su Raspadori

Ultimissime calciomercato Napoli, tweet dell’esperto di mercato Niccolò Schira che conferma la cessione di Raspadori

Cessione Raspadori, le cifre dell'affare 

“Giacomo Raspadori dal Napoli all'AtleticoMadrid è in fase finale per 26 milioni di euro (bonus inclusi). Contratto fino al 2030 (3 milioni all'anno)”.

