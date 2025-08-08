Schira conferma: "Raspadori-Atlético, è fatta: le cifre al Napoli e al giocatore"
Calciomercato Napoli, conferme su Raspadori
Ultimissime calciomercato Napoli, tweet dell’esperto di mercato Niccolò Schira che conferma la cessione di Raspadori.
Cessione Raspadori, le cifre dell'affare
“Giacomo Raspadori dal Napoli all'AtleticoMadrid è in fase finale per 26 milioni di euro (bonus inclusi). Contratto fino al 2030 (3 milioni all'anno)”.
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News