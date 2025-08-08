Zanoli al Bologna, Gazzetta: affare in chiusura! Ecco quanto incasserà il Napoli

Calciomercato Napoli - Alessandro Zanoli è sempre più vicino a dire addio al Napoli. Il laterale è ad un passo dal Bologna, ma gli azzurri vogliono prima finalizzare l'acquisto di Juanlu per poi dare il via libera definitivo. 

Zanoli Bologna cifre e dettagli

Importanti aggiornamenti sull'affare Zanoli-Bologna arrivano da La Gazzetta dello Sport:

"Cinque milioni più uno di bonus. E trattativa svincolata nei tempi — al di là di ciò che poi verserà il Bologna al Napoli — da quello che fu l’affare-Beukema. Ciò che si immaginava da un po’, ciò che l’A1 Bologna-Napoli suggeriva, andrà in scena a breve con l’antipasto di ieri: Alessandro Zanoli, laterale destro che l’ultimo campionato lo ha passato al Genoa, sarà un nuovo giocatore del Bologna. In maniera definitiva, 4 anni+1: 2030 insomma".

