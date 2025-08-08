Novità Conte, Cdm: vuole sfruttare meglio il centrocampo, ipotesi cambio modulo

Notizie Napoli calcio - Prosegue la preparazione del Napoli a Castel di Sangro, con mister Conte che sta sperimentando vari "vestiti" per dare il maggior equilibrio possibile alla sua squadra.

Ecco quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno:

"Conte pensa a come integrare la grande abbondanza in mezzo al campo, tra l’equilibrio fornito da Anguissa, Lobotka e McTominay e lo sconfinato talento di De Bruyne. Ieri nel lavoro tattico a campo ridotto si è vista una prima traccia con l’ex City un po’ più avanti che oscilla tra le linee, un po’ seconda punta sul modello del 4-4-2 con la coppia Lukaku-Raspadori".