Infermeria Napoli: gli aggiornamenti su Lukaku, Buongiorno, Neres e Rrahmani

Rassegna Stampa  
Infermeria Napoli: gli aggiornamenti su Lukaku, Buongiorno, Neres e Rrahmani

Ultimissime infermeria Napoli: il punto sugli infortunati

Ultimissime Fiorentina-Napoli: ci sono novità dall’infermeria di Castel Volturno già piuttosto affollata in questo inizio di stagione. 

Infermeria Napoli: ultime su Lukaku, Buongiorno, Neres e Rrahmani 

Perché oltre Romelu Lukaku andato k.o. nel precampionato estivo, si sono aggiunti nell’ordine Alessandro Buongiorno, David Neres e infine - in nazionale - Amin Rrahmani per il quale poi c’è stato un sospiro di sollievo a fronte delle prime preoccupazioni. 

Per quanto riguarda il centravanti belga, come riporta Il Mattino oggi in edicola alla luce anche delle parole di ieri del dottor Raffaele Canonico, non ci sono novità particolari: appuntamento a fine anno, con la lista sempre aperta a nuovi cambi per i calciatori infortunati anche se nessuno ha l’intenzione di forzare la mano. 

Buongiorno, invece, a Firenze potrà finalmente dimostrare di essere tornato così da scaldare i motori in vista di Manchester City-Napoli; buone notizie anche da Neres decisivo a Firenze un anno fa e arruolabile per la trasferta toscana. 

Infine Rrahmani: salterà le prossime due gare ma rientrerà in vista di Napoli-Pisa e soprattutto per il big match di campionato di fine settembre, ovvero Milan-Napoli

