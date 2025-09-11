Infermeria SSC Napoli: arriva l'annuncio su Miguel Gutierrez

Ultimissime Fiorentina-Napoli: arrivano buone notizie dall’infermeria di Castel Volturno con novità importanti anche per quanto riguarda il neo acquisto Miguel Gutierrez, arrivato in azzurro già acciaccato a causa di un infortunio prima del suo trasferimento che ha comportato un’operazione in Spagna e visite mediche extra e approfondite in Italia per scongiurare problematiche particolari.

Infortunio Miguel Gutierrez: novità importanti sul rientro

Test medici ampiamente superati alla fine e infatti l’ex Girona è pronto al rientro: come riporta La Repubblica oggi in edicola, lo spagnolo è alla fine della sua convalescenza dopo l’intervento alla caviglia e sarà già arruolabile per il match dell’Artemio Franchi dove spera di avere una possibilità.