Infermeria SSC Napoli: arriva l'annuncio su Miguel Gutierrez

Rassegna Stampa  
Infermeria SSC Napoli: arriva l'annuncio su Miguel Gutierrez

Infortunio Gutierrez: novità in casa Napoli

Ultimissime Fiorentina-Napoli: arrivano buone notizie dall’infermeria di Castel Volturno con novità importanti anche per quanto riguarda il neo acquisto Miguel Gutierrez, arrivato in azzurro già acciaccato a causa di un infortunio prima del suo trasferimento che ha comportato un’operazione in Spagna e visite mediche extra e approfondite in Italia per scongiurare problematiche particolari. 

Infortunio Miguel Gutierrez: novità importanti sul rientro 

Test medici ampiamente superati alla fine e infatti l’ex Girona è pronto al rientro: come riporta La Repubblica oggi in edicola, lo spagnolo è alla fine della sua convalescenza dopo l’intervento alla caviglia e sarà già arruolabile per il match dell’Artemio Franchi dove spera di avere una possibilità

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
Back To Top