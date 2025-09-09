Conte è rimasto stupito da Elmas, Il Mattino svela la reazione! Ha parlato anche con Oriali

L'edizione odierna del quotidiano Il Mattino svela un interessante retroscena su Antonio Conte, che nei giorni scorsi ha seguito tutti i giocatori del Napoli impegnati in Nazionale. Tra questi c'era anche Elmas, autore di un bellissimo gol con la maglia della Macedonia.Â

Il Mattino svela la reazione di Conte:

Â Conte Ã¨ rimasto colpito dalla voglia di Elmas di calarsi nel suo gioco e nella sua tattica: Ã¨ tutto molto diverso rispetto al Napoli di Spalletti e anche lui, rapidamente, locapirÃ . Intanto non ha perso tempo, il macedone: seduta in palestra e poi subito sul terreno di gioco.

Per qualche minuto a colloquio anche con Lele Oriali.