Le Interviste  
Asamoah distrugge Osimhen: Infortunio? Conosco questi trucchetti, vedrete come correrà in Champions!

L'ex calciatore nigeriano Asamoah Gyan ha parlato dell'infortunio di Victor Osimhen, attaccando duramente l'attaccante. Ecco le parole riportate in Nigeria daÂ Amc News24:

"Conosco questi trucchi. Qualcuno ha detto a Osimhen: 'Guarda, abbiamo speso un sacco di soldi per te. Si avvicina la Champions League, non ci piace che tu vada in Africa, ma vai lÃ¬ e gioca un po', poi infortunati, stenditi a terra e fai finta che la situazione sia grave. Il giorno dopo sarai in Turchia'.

Vedrete Osimhen correre forte in campionato turcoÂ e in Champions League. Non importa quante volte venga preso a calci, lui Ã¨ unoc che non si arrende! Anche i medici sono coinvolti! L'euro vale piÃ¹ della naira!".

