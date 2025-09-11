Politano e Spinazzola sempre più "napoletani": visita al Murales Maradona ai Quartieri Spagnoli con maglia speciale! | FOTO

Social  
Politano e Spinazzola sempre più napoletani: visita al Murales Maradona ai Quartieri Spagnoli con maglia speciale! | FOTO

Ultime news SSC Napoli: Politano e Spinazzola in visita ai Quartieri Spagnoli al Murales Maradona

Matteo Politano sempre più "napoletano": l'attaccante dei partenopei, di ritorno dall'ottima doppia prestazione con l'Italia, è andato oggi in visita al Murales Maradona ai Quartieri Spagnoli. In compagnia di Leonardo Spinazzola e delle rispettive mogli. E l'attaccante azzurro indossava una maglia "speciale", che replica la coreografia di Napoli-Cagliari del 4º Scudetto.

Ecco le foto:

Politano e Spinazzola al Murales Maradona
