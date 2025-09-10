CorSport - La scuola Gasperini può aiutare Hojlund nella full immersion del gioco di Conte

Napoli - Il Corriere dello Sport svela alcuni dati su Hojlund e il campionato italiano:

Numeri a parte, i prossimi saranno i giorni della full immersion: Rasmus, 22 anni, dovrà adeguarsi ai ritmi dei compagni, frenetici e intensi, ma dall’alto della sua struttura e delle sue qualità fisiche dovrebbe assorbire l’impatto con una certa nonchalance. La scuola di Gasp ha di certo migliorato il suo lavoro difensivo sull’uomo e nelle pressioni, e per caratteristiche è un lottatore rapido e veloce, molto bravo nell’attacco alla profondità. Non resta che rompere il muro del gol e cominciare la collezione appena possibile. Il Napoli non chiede altro.