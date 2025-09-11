Infortunio Neres, recupera per Fiorentina-Napoli? Cosa trapela da Castel Volturno

Notizie Napoli calcio - David Neres ha dovuto saltare Napoli-Cagliari per un infortunio muscolare, ma durante la sosta per le Nazionali è rimasto in città per recuperare.
Ecco le ultime sulle condizioni di Neres in vista di Fiorentina-Napoli, riportate dal Corriere dello Sport:
Pronto al rientro anche Neres, out col Cagliari per un affaticamento alla vigilia della partita: «Era una problematica minore che si andava a risolvere da lì a pochi giorni: queste settimane - ha aggiunto il dottor Canonico - sono servite proprio a permettergli di recuperare».