Infortunio Neres, recupera per Fiorentina-Napoli? Cosa trapela da Castel Volturno

Recupero infortunio Neres, gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni dell'attaccante brasiliano in vista di Fiorentina Napoli

Notizie Napoli calcio - David Neres ha dovuto saltare Napoli-Cagliari per un infortunio muscolare, ma durante la sosta per le Nazionali è rimasto in città per recuperare.

Ecco le ultime sulle condizioni di Neres in vista di Fiorentina-Napoli, riportate dal Corriere dello Sport:

Pronto al rientro anche Neres, out col Cagliari per un affaticamento alla vigilia della partita: «Era una problematica minore che si andava a risolvere da lì a pochi giorni: queste settimane - ha aggiunto il dottor Canonico - sono servite proprio a permettergli di recuperare».

