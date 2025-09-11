Da Firenze - Pioli studia una mossa a sorpresa per spiazzare Conte: scelta già la formazione

Rassegna Stampa  
Stefano PioliStefano Pioli

Fiorentina Napoli, Stefano Pioli prova a sorprendere Conte e scegli una formazione ed un modulo diversi in vista della gara di sabato sera

Notizie Napoli calcio - Sabato sera andrà in scena Fiorentina-Napoli: i viola sono reduci da due pareggi, gli azzurro sono a punteggio pieno e non vogliono 'sporcare' la propria marcia. 

L'edizione odierna del Corriere dello Sport anticipa le scelte di Pioli per provare a fermare il Napoli:

"Pioli va verso il 3-5-2, con De Gea in porta e davanti a lui Comuzzo, Pongracic, Ranieri. Il tecnico viola darà sostanza alla mediana vista la qualità degli avversari, quindi sono attesi Dodo sulla corsia di destra, Sohm (oppure Mandragora) come mezzala, Nicolussi Caviglia vertice basso, Fagioli in qualità di mezzala sinistra e infine Gosens sulla fascia opposta. Davanti, dicevamo, Kean e Piccoli. Sempre che Gudmundsson non sorprenda tutti".

Pioli
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
Back To Top