Da Firenze - Pioli studia una mossa a sorpresa per spiazzare Conte: scelta già la formazione

Notizie Napoli calcio - Sabato sera andrà in scena Fiorentina-Napoli: i viola sono reduci da due pareggi, gli azzurro sono a punteggio pieno e non vogliono 'sporcare' la propria marcia.

L'edizione odierna del Corriere dello Sport anticipa le scelte di Pioli per provare a fermare il Napoli:

"Pioli va verso il 3-5-2, con De Gea in porta e davanti a lui Comuzzo, Pongracic, Ranieri. Il tecnico viola darà sostanza alla mediana vista la qualità degli avversari, quindi sono attesi Dodo sulla corsia di destra, Sohm (oppure Mandragora) come mezzala, Nicolussi Caviglia vertice basso, Fagioli in qualità di mezzala sinistra e infine Gosens sulla fascia opposta. Davanti, dicevamo, Kean e Piccoli. Sempre che Gudmundsson non sorprenda tutti".