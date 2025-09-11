Gazzetta su De Bruyne: sta studiando il calcio italiano, ma ha già dimostrato una dote straordinaria

De Bruyne

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma su Kevin De Bruyne e sul suo impatto con il Napoli nel campionato di Serie A

Notizie Napoli calcio - Kevin De Bruyne ha appena scalfito la superficie del calcio italiano con la maglia del Napoli: protagonista con il Sassuolo con il primo gol in azzurro, meno brillante con il Cagliari alla seconda. 

De Bruyne sta prendendo le misure, come riportato da La Gazzetta dello Sport:

"Kevin ha segnato al debutto contro il Sassuolo ma poi ha faticato contro il Cagliari: sta studiando il calcio italiano, definito «più lento e tattico». Già, da queste parti trovare spazi non è mai semplice e il belga dovrà trovare in fretta una nuova chiave per sorprendere. Intanto ha dimostrato applicazione e attenzione, ma anche una capacità straordinaria di “attrarre” il pallone, come una calamita. Kevin non sta mai fermo, non si limita ad aspettare la palla ma va prendersela in ogni zona del campo".

