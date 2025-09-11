Fiorentina e poi la Champions contro il Manchester City, Gazzetta: Conte ha mandato un messaggio ai calciatori

Notizie Napoli calcio - Inizia il tour de force per il Napoli che sabato sarà a Firenze e poi esordirà in Champions League sul campo del Manchester City.

Conte non vuole distrazioni e cali di tensione, lo ha ribadito anche ai calciatori del Napoli. Ecco quanto scritto da La Gazzetta dello Sport:

"C’è il debutto nella nuova Super Champions all’orizzonte, ma Conte non vuole cali di tensione. Contro la Viola serve una prova da vero Napoli e allora spazio ai quattro padroni del centrocampo: se darà garanzie, Anguissa ci sarà e si piazzerà ancora sul centrodestra della mediana, con De Bruyne sul centrosinistra e McTominay che partirà nuovamente largo per venire poi a colpire a ridosso o dentro all’area".