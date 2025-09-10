Tuttosport - Hojlund pronto a subentrare dalla panchina in Fiorentina-Napoli: da valutare Neres, torna Olivera titolare

Arrivano le nuove notizie che riguardano quello che può accadere durante Fiorentina-Napoli con le scelte di Conte svelate da Tuttosport

Napoli - Arrivano le nuove notizie che riguardano quello che può accadere durante Fiorentina-Napoli con le scelte di Conte svelate da Tuttosport:

Tanti dubbi di formazione per don Antonio, che dovrebbe confermare il 4-4-1-1 visto contro Sassuolo e Cagliari. Rispetto alle prime due gare c’è Milinkovic-Savic in vantaggio su Meret. Il portiere serbo ha rifiutato la chiamata della Nazionale per rimanere a Napoli e lavorare con Conte, mentre Meret solo oggi si allenerà con il gruppo. In difesa l’unica certezza è Di Lorenzo sulla destra, con i due centrali che dovrebbero essere Buongiorno e Beukema - favorito su Juan Jesus - e a sinistra Olivera, più avanti rispetto a Spinazzola e Gutierrez, che pare abbia recuperato dall’infortunio e potrebbe essere in panchina. A centrocampo nessuna novità: Politano e McTominay ai lati di Anguissa e Lobotka. Anche in avanti ci sarà De Bruyne a ridosso di Lucca, quest’ultimo in vantaggio su Hojlund pronto a subentrare a gara in corso. Da valutare, infine, le condizioni di Neres, costretto al forfait nell’ultima gara di campionato per un fastidio muscolare.

