La coppa Champions è a Napoli! Tanti tifosi a via Chiaia per le foto | VIDEO CN24

Ultimissime Calcio Napoli - In attesa del debutto in Champions League con uno spettacolare Manchester City-Napoli in programma il prossimo 18 settembre, la città assapora già l’aria internazionale grazie alla storica coppa della grandi orecchie la quale è proprio a Napoli in questi giorni per un tour in città e provincia.

La coppa Champions è a Napoli, tanti tifosi e curiosi

Oggi è allo store Sky di via Chiaia al numero 28 che ha già accolto tanti curiosi e tifosi del Napoli che non hanno perso occasione per uno scatto iconico.

La Champions League sarà esposta in tre negozi diversi della città: