La coppa Champions è a Napoli! Tanti tifosi a via Chiaia per le foto | VIDEO CN24

Tifosi del Napoli con la Coppa Champions in centro città
Ultimissime Calcio Napoli - In attesa del debutto in Champions League con uno spettacolare Manchester City-Napoli in programma il prossimo 18 settembre, la città assapora già l’aria internazionale grazie alla storica coppa della grandi orecchie la quale è proprio a Napoli in questi giorni per un tour in città e provincia.
La coppa Champions è a Napoli, tanti tifosi e curiosi
Oggi è allo store Sky di via Chiaia al numero 28 che ha già accolto tanti curiosi e tifosi del Napoli che non hanno perso occasione per uno scatto iconico.
La Champions League sarà esposta in tre negozi diversi della città:
Giovedì 11 settembre: Napoli, Negozio Sky, Via Chiaia 28;
Venerdì 12 e sabato 13 settembre: Torre Annunziata, Sky Store c/o Centro Commerciale Maximall Pompeii, Via Plinio 56;
Domenica 14 settembre: Giugliano in Campania, Sky Store c/o Centro Commerciale Grande Sud, Via Santa Maria a Cubito.
