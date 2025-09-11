Fiorentina-Napoli e Manchester City-Napoli: chi sarà il centravanti, spunta la scelta

Ultimissime Calcio Napoli, sosta finita e via al tour de force con sei partite in tre settimane riprendendo da Fiorentina-Napoli in campionato e debuttando con Manchester City-Napoli in Champions League.

Fiorentina-Napoli e Mancher City-Napoli, chi sarà il centravanti

Chi sarà il centravanti per entrambi i match? “La presenza di Hojlund nelle ultime due giornate di lavoro a Castel Volturno sposta il bilancio dei ballottaggi per Manchester più che per Firenze”, svela Il Mattino oggi in edicola.

Dunque allo stato attuale Lorenzo Lucca va verso una maglia da titolare per il match dell’Artemio Franchi e Rasmus Hojlund potrebbe debuttare in azzurro dal primo minuto nella sua Manchester, per un suo derby personale.