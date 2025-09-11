"Evitati così i tifosi del Napoli nei settori viola". Da Firenze svelano la mossa

Evitati così i tifosi del Napoli nei settori viola. Da Firenze svelano la mossa

Ultimissime Fiorentina-Napoli

Ultimissime Fiorentina-Napoli: saranno alla fine solo 300 i biglietti disponibili per i tifosi partenopei in trasferta all’Artemio Franchi

Una decisione maturata alla luce di una partita non proprio tranquilla e della vicinanza del settore ospiti alla Curva Fiesole, nonché la parte più calda del tifo viola. 

Biglietti Fiorentina-Napoli, la mossa del club viola  

“Nei settori locali è necessario che ogni titolare di biglietto, esclusi gli Under 14, sia in possesso di “In-Viola Premium Card”, ad eccezione dei settori Tribuna vip, Tribuna d’onore e Poltronissima. Anche se per i residenti nella provincia di Firenze e per i cittadini stranieri residenti all’estero sarà possibile acquistare i biglietti dei settori locali (ad eccezione del settore Curva Ferrovia), senza l’obbligo di tessera presso il Fiorentina Point. Ovvio il tentativo di impedire ai tifosi del Napoli di accaparrarsi biglietti dei settori “viola”, si legge su La Repubblica di oggi edizione Firenze. 

