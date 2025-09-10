Crasson a CN24: "Conte può completare De Bruyne, di Napoli ho un ricordo indimenticabile"

L’ex Napoli Bertrand Crasson ha parlato durante CalcioNapoli24 Live su CN24 Tv:

"Per me le due stagioni a Napoli sono state divise in due, il primo anno è stato positivo con un buon campionato e la finale di Coppa Italia. E’ stato un ricordo incredibile e indimenticabile Napoli per me, sono stato un giocatore normale ma è stato un valore in più per me nella mia carriera aver vestito la maglia azzurra. De Bruyne può essere migliorato da Conte sotto l’aspetto tattico e già nelle prime interviste Kevin ha spiegato che il modo di Conte è molto diverso e può completarlo, il calcio italiano è più difficile da affrontare. Speriamo che Lukaku torni presto in squadra per poter dare una mano perché è un grande giocatore che può dare un grande contributo. Lukaku prima di tornare all'Anderlecht vorrà tornare al top della forma per continuare con il Napoli".