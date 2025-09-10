Assurdo Nainggolan: "McTominay non mi piace, in uno United scarso non giocava! Hojlund è poca roba..."

Ultime notizie SSC Napoli - Durante l’ultima puntata del podcast Calcio Franco di FantaLab, Luca Diddi e Luca Toni hanno intervistato il centrocampista Radja Nainggolan. Fanno discutere le dichiarazioni dell'ex centrocampista della Roma sugli azzurri Scott McTominay e Rasmus Hojlund:

"A me McTominay non piace come giocatore: è un giocatore forte, sì, altrimenti non giocherebbe a questi livelli però non dimentichiamo che in un Manchester United scarso non giocava. Non è un palleggiatore e non è forte tecnicamente. È un giocatore perfetto per Conte, ma non è un giocatore che ti distribuisce gioco... Come Giaccherini, che si inseriva con Conte. McTominay non ha la qualità di Vidal, ad esempio.

Hojlund non mi piace. Perché è un corridore, un lavoratore: è come prendere Krstovic, un altro che si sbatte avanti e indietro, fa i suoi gol ma nel gioco spalle alla porta è poca roba e nelle grandi squadre devi essere in grado di giocare a calcio. Sì è ancora giovane e può ancora dimostrare".