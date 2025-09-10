Assurdo Nainggolan: "McTominay non mi piace, in uno United scarso non giocava! Hojlund è poca roba..."

Le Interviste  
Assurdo Nainggolan: McTominay non mi piace, in uno United scarso non giocava! Hojlund è poca roba...

Ultime notizie SSC Napoli - Durante l’ultima puntata del podcast Calcio Franco di FantaLab, Luca Diddi e Luca Toni hanno intervistato il centrocampista Radja Nainggolan. Fanno discutere le dichiarazioni dell'ex centrocampista della Roma sugli azzurri Scott McTominay e Rasmus Hojlund:

"A me McTominay non piace come giocatore: è un giocatore forte, sì, altrimenti non giocherebbe a questi livelli però non dimentichiamo che in un Manchester United scarso non giocava. Non è un palleggiatore e non è forte tecnicamente. È un giocatore perfetto per Conte, ma non è un giocatore che ti distribuisce gioco... Come Giaccherini, che si inseriva con Conte. McTominay non ha la qualità di Vidal, ad esempio. 

Hojlund non mi piace. Perché è un corridore, un lavoratore: è come prendere Krstovic, un altro che si sbatte avanti e indietro, fa i suoi gol ma nel gioco spalle alla porta è poca roba e nelle grandi squadre devi essere in grado di giocare a calcio. Sì è ancora giovane e può ancora dimostrare".

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
Back To Top