Ghoulam: "Mercato Napoli? Mi aspettavo qualcosa in più! Ho un dubbio sulla gestione, mentre su De Bruyne..."

Notizie Napoli calcio - Faouzi Ghoulam, ex terzino sinistro del Napoli ed oggi commentatore, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del Corriere dello Sport.

Tanti i temi affrontati da Ghoulam, con diversi pareri sulle squadre di Champions e Serie A. Ecco un estratto delle sue parole:

Napoli? «Mi aspettavo qualcosina in più dalla campagna acquisti, non so se sarà in grado di gestire tre competizioni: il club ha investito tantissimo, ma il mercato è fatto di opportunità che non sempre si presentano. Di certo ha tanti campioni e Conte è incredibile: ha fatto un miracolo vincendo lo scudetto con una rosa molto corta e tanti infortuni, e continua ad adattare le sue idee ai giocatori. Ora sta facendo convivere McTominay e De Bruyne, mantenendo l’equilibrio. È super».



De Bruyne a Manchester contro il City: romanzo o favola? «Il calcio a volte è bello per cose così e noi di questo mondo viviamo per questi momenti. Com’è che si dice? Il karma: io non ci credo, sono religioso, ma Kevin l’ha beccato in pieno. Torna nel suo stadio, alla prima e unica sfida. E Donnarumma? Incrocia proprio il Napoli: so che avrebbe voluto giocarci, da napoletano ci tiene tantissimo. E poi ci sono anche io: è la partita del destino».