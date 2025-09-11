Ghoulam: "Mercato Napoli? Mi aspettavo qualcosa in più! Ho un dubbio sulla gestione, mentre su De Bruyne..."

Faouzi Ghoulam, ex terzino del Napoli, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport dicendo la sua anche sul momento degli azzurri

Notizie Napoli calcio - Faouzi Ghoulam, ex terzino sinistro del Napoli ed oggi commentatore, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del Corriere dello Sport

Intervista Ghoulam

Tanti i temi affrontati da Ghoulam, con diversi pareri sulle squadre di Champions e Serie A. Ecco un estratto delle sue parole:

Napoli? «Mi aspettavo qualcosina in più dalla campagna acquisti, non so se sarà in grado di gestire tre competizioni: il club ha investito tantissimo, ma il mercato è fatto di opportunità che non sempre si presentano. Di certo ha tanti campioni e Conte è incredibile: ha fatto un miracolo vincendo lo scudetto con una rosa molto corta e tanti infortuni, e continua ad adattare le sue idee ai giocatori. Ora sta facendo convivere McTominay e De Bruyne, mantenendo l’equilibrio. È super».  
 
De Bruyne a Manchester contro il City: romanzo o favola? «Il calcio a volte è bello per cose così e noi di questo mondo viviamo per questi momenti. Com’è che si dice? Il karma: io non ci credo, sono religioso, ma Kevin l’ha beccato in pieno. Torna nel suo stadio, alla prima e unica sfida. E Donnarumma? Incrocia proprio il Napoli: so che avrebbe voluto giocarci, da napoletano ci tiene tantissimo. E poi ci sono anche io: è la partita del destino».  

