CorSport - Speranza Fiorentina per Gudmundsson, il recupero contro il Napoli resta difficile

Rassegna Stampa  
Gudmundsson

E' cominciata la rincorsa di Albert Gudmundsson al Napoli. Difficile, molto difficile, e forse l'islandese non riuscirà ad acchiappare la squadra di Conte per affrontarla sabato sera al Franchi nel debutto casalingo tanto atteso per la Fiorentina, ma di sicuro ci proverà: e già solo il fatto che ne abbia la possibilità permette di tirare un sospiro di sollievo a Pioli e a tutto il club di Commisso. Perché Gudmundsson sempre ieri avrebbe dovuto essere in campo a Parigi per sfidare la Francia con la propria Nazionale e invece che al Parco dei Principi era a Firenze da ventiquattro ore, di ritorno suo malgrado dall'Islanda a causa del «trauma contusivo/distorsivo» alla caviglia rimediato venerdì scorso nella partita contro l'Azerbaigian sempre per le qualificazioni al Mondiale nordamericano: al 21' della ripresa aveva segnato il gol del momentaneo 4-0 (5-0 il risultato finale) e appena cinque minuti più tardi era stato costretto a lasciare il posto a Hlynsson.

