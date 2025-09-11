Rinnovo Politano, Gazzetta: Napoli a vita! A breve la firma, ingaggio e nuova scadenza

Calciomercato Napoli Politano prossimo a firmare il rinnovo di contratto con gli azzurri, ecco dettagli, nuova scadenza e l'ingaggio che percepirà l'esterno

Calciomercato Napoli - Matteo Politano legherà ancora di più la sua carriera calcistica al Napoli: l'esterno destro, dopo aver vinto due scudetti in azzurro, è pronto a firmare il rinnovo di contratto con il club di patron Aurelio De Laurentiis

Rinnovo Politano Napoli, cifre e dettagli

Ormai è solo questioni di giorni prima che Politano, punto fermo di Conte nel Napoli ed ora anche di Gattuso in Nazionale, firmi il rinnovo. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:

"Tra un po’, non passeranno molti giorni - magari settimane, ma si sa come vanno le cose - toccherà a Matteo Politano, che a 32 anni sa bene cosa fare del proprio futuro: ha messo casa a Napoli, si è sposato in Costiera, vuole restare finché le gambe lo spingeranno a percorrere la corsia di destra, diciamo almeno fino al 2028, e ne avrà 35 a quel tempo. E ciò vuole dire (na)Politano per sempre, con ingaggio che oscillerà intorno ai tre milioni di euro".

