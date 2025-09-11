Fiorentina-Napoli, Milinkovic-Savic si candida per un posto da titolare! Le ultimissime

Ultimissime Fiorentina-Napoli, la sosta giunge al suo termine con molti giocatori anche già rientrati alla base in vista del ritorno in Serie A e della prossima giornata.
E potrebbe essere un’importante novità per gli azzurri al prossimo giro: ovvero Vanja Milinkovic-Savic tra i pali.
Come sottolinea infatti Il Mattino oggi in edicola, il neo portiere partenopeo si candida fortemente per un posto da titolare in vista del match dell’Artemio Franchi dopo aver rinunciato alla chiamata della nazionale serba per restare più tempo a Castel Volturno per lavorare con Antonio Conte. Chissà che non sia arrivata già l'ora del grande debutto stagionale.