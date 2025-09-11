Rinnovo Anguissa, Gazzetta: attivata la clausola automatica, spunta la volontà del centrocampista

Calciomercato Napoli, il ds Giovanni Manna è al lavoro per una serie di rinnovi e tra questi c'è anche quello di Frank Zambo Anguissa

Calciomercato Napoli - Sono iniziate le grandi manovre in casa Napoli per diversi rinnovi di contratto. Il primo in ordine di tempo sarà Matteo Politano, poi toccherà ad altri azzurri tra cui Frank Zambo Anguissa

Rinnovo Anguissa gli aggiornamenti

Importani novità sul futuro di Frank Anguissa arrivano dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che ha fatto il punto della situazione:

"Il mediano, in primavera, ha con felicità accolto la decisione del Napoli di attivare l’opzione per il rinnovo automatico sino al 2027 e prima o poi, ma senza urgenze, discuterà di un ulteriore prolungamento, che vorrebbe dire, pure per lui, avvicinarsi al passo d’addio standosene in quella città nella quale vive ormai da quattro anni e dalla quale, nonostante le tentazioni che sono capitate, non s’è mai voluto staccare".

