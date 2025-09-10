Gazzetta - Hojlund e Lang possono giocare da titolari in Fiorentina-Napoli: Conte riabbraccia 5 Nazionali

Possibile colpo di scena nelle scelte di Antonio Conte che è pronto a schierare la migliore formazione possibile per Fiorentina-Napoli, gara valida prima dell'esordio in Champions contro il Manchester City:

Ieri Conte ha riabbracciato alcuni nazionali: De Bruyne, Hojlund, Lang, Lobotka e Olivera sono rientrati e avranno sufficienti allenamenti per poter giocare dal primo minuto. Nella seduta pomeridiana la squadra si è divisa in due gruppi: coloro che sono rientrati dalle competizioni internazionali hanno svolto una sessione di recupero ed esercizi basati sulla forza. Lavoro di forza e parte tecnica per il resto del gruppo. Restano ancora da verificare, invece, le condizioni di David Neres, che ha accusato un risentimento muscolare alla vigilia della sfida col Cagliari e che la scorsa settimana ha svolto sempre lavoro differenziato. Il brasiliano fu un fattore nella sfida di inizio 2025, quando il Napoli si impose 3-0 al Franchi. Fu lui a sbloccare il match, poi a mandare in tilt completamente la difesa viola con le sue serpentine e i cambi di passo. Conte spera di poterlo recuperare almeno per la panchina. Oggi dovrebbe rientrare in Italia anche Anguissa, sconfitto ieri col suo Camerun da Capo Verde (1-0). Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

