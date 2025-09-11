Di Canio: "Napoli in pole, Conte è rimasto per un motivo! Fatemi dire una cosa su De Bruyne..."

Notizie Napoli calcio. Paolo Di Canio, ex attaccante del Napoli ed oggi opinionista per Sky Sport, ha rilasciato un'intervista ai microfoni de La Stampa:

"Tutti hanno preso qualcosa di importante, ma in poche hanno trovato titolari. Tra queste il Napoli, che vedo in pole. Perché quando vinci, se mantieni staff tecnico, società e allenatore in simbiosi, parti sempre avanti.

Il Napoli ha trovato questa continuità, dovendo solo aggiungere pedine mirate. Se ci è riuscito? Sì, forse è l'unica squadra che ha inserito profili europei subito pronti a essere titolari. Conte è rimasto proprio perché ha capito che qui avrebbe potuto ricevere ciò che chiedeva. Per esempio De Bruyne, anche se alla sua età dovrà inserirsi in un contesto totalmente diverso da quello del City, ma è un campione che ha il dominio del gioco e lo controlla senza rincorrere l'avversario. Poi il Napoli è intervenuto subito dopo l'infortunio di Lukaku, è arrivato Hojlund, che sul mercato era quello che dovevi prendere, perché i più forti erano già stati presi, e a quelle cifre non si trovava altro. Ma è un grande colpo, conosce l'Italia, è giovane, ha fisicità".