Rinnovo Rrahmani, retroscena Gazzetta: in estate ha rifiutato l'Arabia! Spunta la data del prossimo incontro con il Napoli

Calciomercato Napoli, aggiornamenti per il rinnovo di contratto di Amir Rrahmani con il club di De Laurentiis: spunta un importante retroscena legato alla scorsa estate

Nei giorni scorsi vi abbiamo riportato importanti anticipazioni sul prossimo rinnovo di Amir Rrahmani. Il Napoli vuole blindare il centrale kosovaro (attualmente infortunato) ed ha già intavolato le trattative con il suo entourage. 

Rinnovo Rrahmani Napoli, il retroscena

Ulteriori conferme arrivano dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che svela anche un retroscena di mercato su Rrahmani:

"Rrahmani, che è blindato fino al 2027 e non si è lasciato sedurre da qualche proposta arrivata dall’Arabia: certe operazioni, si sa, hanno bisogno di essere avviate attraverso lunghe chiacchierate ed un confronto serrato e però amichevole. Il Napoli e Rrahmani hanno appena iniziato a farlo, si sono aggiornati all’inizio del 2026, con la reciproca volontà di continuare a starsene assieme".

