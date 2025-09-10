Conte conferma il 4-4-1-1? A Firenze dubbio su un ballottaggio

Napoli - Non solo Hojlund, perché tutti hanno frettolosamente raggiunto il centro tecnico per un po' di lavoro in palestra. A parte Hojlund che ha svolto per intero la seduta pomeridiana, è arrivato anche Lobotka che pure è sceso in campo sia pure per una seduta part-time. Per oggi è atteso il grande rientro, mancherà solo Anguissa che dovrebbe farsi rivedere solo giovedì. A Firenze si va verso la conferma del 4-4-1-1 con l'unico dubbio in difesa tra Jesus e Buongiorno. Nessuno dei nuovi acquisti scenderà in campo dall'inizio. E la sensazione che lo stesso accadrà anche a Manchester. Ma strada facendo, Conte ha davanti a sé un ventaglio di soluzioni differenti. Lo scrive Il Mattino.
 

Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
