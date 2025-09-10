Conte conferma il 4-4-1-1? A Firenze dubbio su un ballottaggio

Napoli - Non solo Hojlund, perché tutti hanno frettolosamente raggiunto il centro tecnico per un po' di lavoro in palestra. A parte Hojlund che ha svolto per intero la seduta pomeridiana, è arrivato anche Lobotka che pure è sceso in campo sia pure per una seduta part-time. Per oggi è atteso il grande rientro, mancherà solo Anguissa che dovrebbe farsi rivedere solo giovedì. A Firenze si va verso la conferma del 4-4-1-1 con l'unico dubbio in difesa tra Jesus e Buongiorno. Nessuno dei nuovi acquisti scenderà in campo dall'inizio. E la sensazione che lo stesso accadrà anche a Manchester. Ma strada facendo, Conte ha davanti a sé un ventaglio di soluzioni differenti. Lo scrive Il Mattino.

