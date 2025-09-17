Donnarumma in conferenza: "Attenzione a Politano, McTominay e Hojlund, lo dirò negli spogliatoi! Sento DiLo, Conte le prepara bene e sarà dura domani per noi. Napoli? Può arrivare in fondo in Champions, ma sono scaramantico!" | VIDEO

Ultime notizie UEFA Champions League - Gentili lettrici e lettori di CalcioNapoli24, vi diamo il benvenuto alla diretta video e testuale della conferenza stampa del portiere italiano GianluigiDonnarumma del Manchester City, live dal City Football Academy in the Media Theatre. Il portiere dei Citizens risponderà alla domande dei giornalisti in conferenza stampa, alla vigilia di Manchester City-Napoli.

Quanto ti è piaciuto il primo derby?

"E' una mia esultanza, quella di andare in ginocchio come fosse un gol. Quando si fa gol, fa gol tutta la squadra. Mi piace esultare, sicuramente non posso fare 100 metri e andare dall'altra parte ma mi piace esultare coi miei tifosi e mi dà una carica in più".

Guardiola dice che sei di grande classe, un top player. E hai molto da dare anche se sei giovane.

"Ringrazio il mister, per me è un onore e un orgoglio essere qua ed essere allenato da lui, è la storia del calcio e quindi sono contento davvero: sono emozionato di essere qui ed essere allenato da lui. Ho tanto da migliorare e posso ancora dare tanto. Voglio dare tutto me stesso per la squadra".

Com'è stata l'estate?

"Ma io sono stato molto chiaro, la mia voglia di venire qua era chiara. Era la mia prima e unica opzione, quindi non parlo del futuro, però come ho già detto volevo essere qui ed era la mia unica opzione. Sono contento di essere qua, sono contento di essere al Man City e di far parte di questa grande squadra e famiglia. Spero di dare tanto a questi colori e per tanti anni".

Ovviamente sei stato fantastico in Champions League l'anno scorso. Questa squadra ha vinto qualche anno fa.

"Sicuro vogliamo arrivare in fondo in Champions, è uno dei nostri obiettivi e dobbiamo sempre sognare in grande. Ma farlo con umiltà ed è la cosa più importante. Domani sarà una partita difficile, la prima è sempre la più complicata. Giocheremo contro una grande squadra, conosco molto bene il Napoli, la città e Conte. Alcuni miei compagni di Nazionale. So che affronteremo una grande squadra e sarà molto difficile per noi e lo dirò anche nello spogliatoio!

Prima dell'estate sapevo che il City era molto interessato a me, poi i rapporti si sono rafforzati dopo il Mondiale per Club. E ho saputo che il mister forzava per il mio arrivo qua, tutti mi volevano e quello mi ha dato un grande orgoglio e dimostrazione d'affetto. Veramente non ho esitato ad accettare e venire qui con gioia ed entusiasmo. Spero vivamente di dare tutto me stesso per il City e per questi colori, perché è un club storico che vuole vincere. Nella sua storia ha sempre vinto e ha sempre cercato di vincere, sono qui per questo e darò il massimo per portare in alto questi colori".

Ti abbiamo guardato al PSG l'anno scorso ed eri il miglior portiere della Champions. Cos'è successo poi?

"Non mi piace tanto parlare del passato, alcune persone fanno le proprie scelte, fa parte del calcio e fa parte del gioco del calcio. Ognuno fa le proprie scelte, adesso sono qua e sono contento e orgoglioso. Auguro il meglio ai miei compagni perché lo meritano. Ho un grande rapporto con loro, mi han sempre dimostrato affetto anche quando sapevano che sarei andato via. E sapere di aver lasciato qualcosa lì, mi rende orgoglioso. Delle altre scelte non parlo, ora sono qua al City, in un grandissimo club con grande storia e voglia di vincere e stupire, daremo tutto per portare in alto il City".

Il rapporto con Haaland?

"Un grandissimo calciatore, uno dei migliori al mondo e una grandissima persona. Ciò che lo fa diventare ancor più forte. Ho un rapporto incredibile con lui, mi ha subito accolto come se fossi qui da tantissimi anni! Sono orgoglioso, l'atteggiamento della squadra dev'essere quello, dobbiamo essere una famiglia. Quando un mio compagno fa una scivolata o salva un gol, dobbiamo esultare tutti come fosse un gol-vittoria. Dobbiamo essere uniti in campo e fuori. Lo si è visto anche contro lo United, è fondamentale per andare in alto".

Dicono che coi piedi non sei forte. E' vero?

"Cerco sempre di migliorare, ora lavoro col mister e lo staff: Pep è uno dei migliori in questo e mi può aiutare tanto. Sono sicuro che lo faremo alla grande, poi sicuramente bisogna annusare il pericolo perché quando sei in difficoltà, devi saper leggere alcune situazioni e momenti della partita. Devi sapere quando forzare la giocata e quando calciare lungo ed evitare situazioni pericolose. In Champions soprattutto! O in una finale: bisogna esser bravi a leggere le situazioni".

So che sei qui da poco, ma da quel che ti ha detto Guardiola, giocherete come l'anno scorso?

"Sì sicuramente, poi ascoltiamo il mister che decide come bisogna giocare. Lo ascolteremo: siamo allenati dal migliore al mondo e lo seguiamo. Ogni partita ha storia a sé, la prepareremo al meglio".

Domanda CalcioNapoli24: Cosa dirai nello spogliatoio, come si affronta il Napoli?

"Le difficoltà? So come la prepara il mister, so come lavora Conte e so che sarà dura. Dura a difendere e ad attaccare, sarà molto complicato perché difendono bene e lavorano bene in difesa e in attacco adesso coi nuovi giocatori. Che sono molto forti, arrivano dalla Premier League e quindi sanno come affrontare il City. Sarà molto complicato e difficile, dobbiamo stare attenti. Conosco i miei compagni di nazionale, darò indicazioni ai miei difensori su Politano e Di Lorenzo che conosco bene. Ho un gran rapporto con DiLo, ci sentiamo sempre. Sarà una partita difficile e molto complicata, verrano qui per fare una grande gara e dovremo stare attenti in tutte le situazioni".

Domanda CalcioNapoli24: Dove può arrivare il Napoli in Champions League?

"Per me il Napoli ha una grandissima squadra, si è visto nelle primissime gare. Sicuramente può arrivare molto lontano in Champions e me lo auguro perché sono molto legato al Napoli e alla città. Anche io sono molto scaramanticom ma spero arrivi in fondo ma non dico quanto!".

Nuovi Donnarumma in Campania?

"Sì lo so bene che sono un mito ed un esempio, quando vengo lì e incontro i ragazzi, cerco sempre di essere disponibile e dare consigli: divertirsi sempre e giocare al calcio con sorriso. Si devono divertire e giocare serenamente, poi pian piano si vedrà. I ragazzini devono divertirsi e giocare in strada. Penso sia la cosa più importante per imparare tanto e arrivare in alto. Poi sono molto legato a Napoli, dove ho tanti amici e la mia famiglia che vive giù: quando posso è una delle mie mete preferite, ho tanto affetto per tutti e sono molto emozionato per la gara di domani, lo sarei stato ancor di più se avessimo giocato a Napoli! Ho tutta la famiglia qui e mia mamma è un po' in difficoltà e spero tiferà per me (ride, ndr)! Sono contento di affrontare il Napoli, per la prima grande partita in Champions League".

Il più pericoloso del Napoli? Che consigli daresti al Napoli in Champions?

"Uno dei più pericolosi è sicuramente McTominay e poi c'è Hojlund che conosco molto bene ed è molto pericoloso! Fanno molto bene sugli esterni, hanno verticalizzazioni importanti e difendono bene. Sarà difficile, dovremo stare attenti per tutta la partita: hanno gamba, intuizione: questo lo dirò nello spogliatoio ma sicuramente lo dirà anche il mister nel preparare la gara. Sono contento di affrontarli e ho tanti amici... Il Napoli è pronto per la Champions sì, l'ha dimostrato con acquisti importanti per fare bene in tutte le competizioni. E sono contento per loro, per la città che merita di vivere una Champions importante. E sono sicuro che lo faranno.

Futuro al Napoli? Vediamo, tutto può succedere in futuro!".

Se dovessi scegliere uno stadio come tua casa in futuro in Italia?

"Bella domanda, sono legato... Ho vissuto 8 anni incredibili al Milan e sono un appassionato di Milan e Napoli, sarà molto difficile per me scegliere, perché adoro Napoli e Milan: dividiamo lo stadio a metà!

Mio figlio? Da come mi sente in casa, da come sente i nonni e i miei amici, sarà sicuramente un vero napoletano!

Mia mamma? Domani resta a casa! Spero di vincere la partita ovviamente, gioco col City e spero di vincerla, si prendera collera un giorno se vinciamo e poi le passerà!

Parata su Milik? La ricordo, spero di fare una parata così anche domani e aiutare il City a vincere!".

