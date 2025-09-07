Il Mattino: Spalletti non ha mai perdonato Politano dopo quella storia su Instagram

L'edizione odierna del quotidiano Il Mattino svela gli screzi tra Matteo Politano e Luciano Spalletti. Nonostante gli anni passati insieme a Napoli, Spalletti non lo ha mai convocato in Nazionale negli anni in cui era il CT dell'Italia.

Secondo Il Mattino, Politano non ha mai veramente capito perché non veniva convocato da Spalletti:

In realtà, dopo l’eliminazione a Euro24, fece qualcosa che Spalletti non gli ha mai perdonato: nella sua storia di Istagram pubblicò un messaggio con un omino e le braccia aperte. Un modo per dire, “ops, mi dispiace”. Di sicuro, avrà pesato molto quel gesto spontaneo e pungente nelle considerazioni successive fatte da Spalletti.