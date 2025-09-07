Da Firenze: Gudmundsson salta Fiorentina-Napoli! Pioli ha già scelto il sostituto

PioliPioli

Fiorentina-Napoli, pronto il sostituto du Gudmundsson

Ultimissime Calcio Napoli - Gudmundsson ko in Nazionale, salta Fiorentina-Napoli? L'attaccante islandese si è infortunato alla caviglia nella partita contro l'Azerbaigian e potrebbe non farcela neanche per la gara di sabato contro il Napoli

Fiorentina-Napoli, pronto il sostituto di Gudmundsson

L'edizione fiorentina del quotidiano La Repubblica è cauta e riporta le parole speranzose del giocatore: "Grazie per tutti i messaggi che mi avete inviato, la caviglia starà bene". 

Fin da ieri la Fiorentina è in contatto costante con Gudmundsson per valutare in tempo reale le sue condizioni fisiche. Al momento dovrebbe essere scongiurato un infortunio serio ma intanto domani l'islandese torna in Italia per preservare il suo stato di salute. 

"Al momento, è piuttosto difficile ipotizzare una sua presenza nella partita casalinga contro gli azzurri", assicura Repubblica. 

Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni. Ma chi sarà il suo sostituto? L'indiziato numero uno è Jacopo Fazzini, scrive Repubblica.

Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
