Pace o tribuna fino a gennaio? Caso Lookman: filtra la decisione dell'Atalanta

Calcio Mercato  
Calciomercato Serie A, ultimissime sul caso Lookman

Calciomercato Serie A - Cosa ne sarà di Ademola Lookman finora ai margini con l’Atalanta dopo il caos esploso in estate? L’attaccante, nel frattempo, si è reso protagonista con la Nigeria a dimostrazione anche di una buona tenuta fisica al netto di tutto. 

Calciomercato Serie A, filtra la decisione su Lookman 

Nel frattempo, come riporta Calciomercato.com, non si placano le voci a proposito di Arabia Saudita e Turchia ma la soluzione più probabile a oggi è una permanenza a Bergamo: si dovrebbe andare verso una tregua alla fine, forzata e dettata dalle necessità di entrambe le parti, ma tendenzialmente verso la pace. 

