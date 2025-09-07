Pace o tribuna fino a gennaio? Caso Lookman: filtra la decisione dell'Atalanta

Calciomercato Serie A - Cosa ne sarà di Ademola Lookman finora ai margini con l’Atalanta dopo il caos esploso in estate? L’attaccante, nel frattempo, si è reso protagonista con la Nigeria a dimostrazione anche di una buona tenuta fisica al netto di tutto.

Calciomercato Serie A, filtra la decisione su Lookman

Nel frattempo, come riporta Calciomercato.com, non si placano le voci a proposito di Arabia Saudita e Turchia ma la soluzione più probabile a oggi è una permanenza a Bergamo: si dovrebbe andare verso una tregua alla fine, forzata e dettata dalle necessità di entrambe le parti, ma tendenzialmente verso la pace.