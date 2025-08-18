Gazzetta - Tocca a Lucca, il Napoli può pensare di affrontare l'infortunio di Lukaku con gli uomini che ha in rosa

Il Napoli punta forte su Lorenzo Lucca per l'attacco dopo l'infortunio di Lukaku. Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport c'è anche l'ipotesi di non andare ad investire ancora sul mercato

Senza Lukaku, tocca a Lucca, il suo alter ego, l'allievo che avrebbe dovuto studiare dal maestro (cit. Conte: «è dominante, è difficile giocarci contro e avendo al suo fianco in allenamento un centravanti come Romelu, bomber da quattrocento gol in carriera, farà più in fretta a crescere»): ma adesso, quasi naturalmente, il Napoli si ritrova a dover riflettere e potrà farlo in maniera adeguata solo quando sarà in possesso di quella prognosi che è attesa per questo lunedì 18 agosto.

Se per riavere Lukaku sarebbe sufficiente un periodo ragionevole, intorno al mese, il Napoli potrebbe anche pensare di poterlo attraversare con gli uomini che ha. Se invece il problema dovesse richiedere una sessantina di giorni, e si arriverebbe a metà ottobre a quel punto, allora andrebbe rimodulato non solo le vacanze ma anche le strategie, che finirebbero per spingere a verificare cosa ci sia in giro, possibilmente in prestito, per non dover sfidare una carestia di gol.

