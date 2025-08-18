Gazzetta - Esodo di napoletani: a Reggio Emilia oltre 6mila tifosi

Napoli - Il Napoli si prepara per la prima partita di campionato che giocherà contro il Sassuolo e al Mapei Stadium di Reggio Emilia può arrivare grande entusiasmo per la prima degli azzurri come conferma Gazzetta:

L'esodo è già pronto, di fatto è cominciato con la prevendita per Reggio Emilia: e se un settore, quello dei tifosi ospiti, è andato esaurito in venti minuti, gli altri, dove possono accedere liberamente anche i napoletani del Nord, indicano numeri che ricordano il passato. In quattromila sono virtualmente in partenza, altri quattromila. - e c'è chi si spinge anche a seimila - lo faranno: in Emilia Romagna ci sono club Napoli un po' ovunque, e Reggio Emilia è tappa fissa di altri sostenitori del Nord ma anche della Svizzera. Il Napoli non sarà solo, non potrà esserlo in questa sua prima partita da campione d'Italia, con il quarto scudetto al petto: non è consentito sospettarlo dai corsi e dai ricorsi storici che indicano nel Mapei uno degli stadi maggiormente frequentati dai sostenitori azzurri in trasferta. Marea azzurra largamente annunciata.