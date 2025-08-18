Calciomercato Napoli, Conte aspetta Musah o Diouf! Repubblica: Lens e Milan fissano il prezzo, le cifre

Calciomercato Napoli, Conte chiede Musah o Diouf per il centrocampo: fissato il prezzo, ecco le cifre esatte

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Repubblica parla del colpo a centrocampo, con MusahDiouf in pole:

"Il mercato chiude il 31 agosto e un po’ di margine per completare l’organico c’è ancora. Sono giornate molto calde pure per l’acquisto di un centrocampista, con il giovane francese Andy Diouf che sta diventando la prima scelta. Ma il Lens resta fermo per ora sulla sua richiesta di 25 milioni: prendere o lasciare. Per Yunus Musah il Milan ne chiede invece 30. Di sicuro Conte ha bisogno di un altro mediano di quantità da alternare con Anguissa, che oltretutto a gennaio sarà indisponibile per la Coppa d’Africa".

Musah col Milan
