Infortunio Lukaku, Repubblica: oggi nuovi esami approfonditi, si temono questi tempi di recupero!

Ultime notizie SSC Napoli - Infortunio Lukaku, si teme lungo stop: oggi farà nuovi esami approfonditi

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola di Repubblica scrive dell'infortunio di Lukaku:

"Oggi si conoscerà invece la sorte di Big Rom, finito ko per un problema muscolare nell’amichevole di giovedì scorso con l’Olympiakos. I primi esami medici hanno fatto scattare l’allarme: oggi supplemento di indagini per fugare il timore di un lungo stop, che in caso di lesione grave potrebbe durare oltre un mese. Ma è inutile fasciarsi la testa in anticipo. Si tratta solo di attendere il verdetto".

Infortunio Lukaku vs Olympiacos
