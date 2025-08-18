Infortunio Lukaku, Repubblica: oggi nuovi esami approfonditi, si temono questi tempi di recupero!

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola di Repubblica scrive dell'infortunio di Lukaku:
"Oggi si conoscerà invece la sorte di Big Rom, finito ko per un problema muscolare nell’amichevole di giovedì scorso con l’Olympiakos. I primi esami medici hanno fatto scattare l’allarme: oggi supplemento di indagini per fugare il timore di un lungo stop, che in caso di lesione grave potrebbe durare oltre un mese. Ma è inutile fasciarsi la testa in anticipo. Si tratta solo di attendere il verdetto".