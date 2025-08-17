Chukwuemeka, Cissé o Diouf? Napoli, ecco chi piace di più

Secondo Gazzetta.it il Napoli, alla luce della possibile adozione del modulo 4-1-4-1, sta valutando con maggiore convinzione l’acquisto di un centrocampista in più. Tra i nomi seguiti spiccano Chukwuemeka (Chelsea), Cissé (Rennes) e Diouf (Lens), con quest’ultimo attualmente in leggero vantaggio nelle preferenze. Tuttavia, la situazione resta fluida: trattare calciatori giovani e ambiti da molti club europei non è semplice. Il direttore sportivo Manna ha avviato i contatti con il Lens, cercando di evitare aste e mantenere il controllo della trattativa. La pazienza sarà fondamentale per chiudere l’operazione.