Chukwuemeka, Cissé o Diouf? Napoli, ecco chi piace di più

Calcio Mercato  
Chukwuemeka, Cissé o Diouf? Napoli, ecco chi piace di più

Secondo Gazzetta.it il Napoli, alla luce della possibile adozione del modulo 4-1-4-1, sta valutando con maggiore convinzione l’acquisto di un centrocampista in più. Tra i nomi seguiti spiccano Chukwuemeka (Chelsea), Cissé (Rennes) e Diouf (Lens), con quest’ultimo attualmente in leggero vantaggio nelle preferenze. Tuttavia, la situazione resta fluida: trattare calciatori giovani e ambiti da molti club europei non è semplice. Il direttore sportivo Manna ha avviato i contatti con il Lens, cercando di evitare aste e mantenere il controllo della trattativa. La pazienza sarà fondamentale per chiudere l’operazione.

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top