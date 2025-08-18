Juanlu Sanchez, Il Mattino: oggi nuovi contatti da dentro o fuori col Siviglia, servirà ancora qualche giorno

Calciomercato Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino racconta gli aggiornamenti nella trattativa per Juanlu Sanchez:

"Giovanni Manna non sarà a Villa Stuart semplicemente perché da oggi il gioco si fa duro. E il Napoli ha bisogno di fare sul serio. La trattativa Juanlu può trovare oggi una definizione in un verso o nell'altro: una non risposta del Siviglia complicherebbe le cose. Il calciatore ieri sera è andato in campo da titolare a Bilbao, protagonista in negativo anche dell'episodio del rigore che ha sbloccato il match per gli avversari. Conte spera di avere a disposizione le sue ali iberiche per la stagione che sta per cominciare, ma per Juanlu la discussione potrebbe portare con sé qualche giorno ancora: si è "interrotta" sabato e riprenderà oggi, all'indomani dell'esordio in campionato".