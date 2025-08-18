Juanlu Sanchez, Il Mattino: oggi nuovi contatti da dentro o fuori col Siviglia, servirà ancora qualche giorno

Calcio Mercato  
Juanlu Sanchez, Il Mattino: oggi nuovi contatti da dentro o fuori col Siviglia, servirà ancora qualche giorno

Calciomercato SSC Napoli, le ultime news su Juanlu Sanchez: oggi nuovi contatti col Siviglia per definire l'affare

Calciomercato Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino racconta gli aggiornamenti nella trattativa per Juanlu Sanchez:

"Giovanni Manna non sarà a Villa Stuart semplicemente perché da oggi il gioco si fa duro. E il Napoli ha bisogno di fare sul serio. La trattativa Juanlu può trovare oggi una definizione in un verso o nell'altro: una non risposta del Siviglia complicherebbe le cose. Il calciatore ieri sera è andato in campo da titolare a Bilbao, protagonista in negativo anche dell'episodio del rigore che ha sbloccato il match per gli avversari. Conte spera di avere a disposizione le sue ali iberiche per la stagione che sta per cominciare, ma per Juanlu la discussione potrebbe portare con sé qualche giorno ancora: si è "interrotta" sabato e riprenderà oggi, all'indomani dell'esordio in campionato".

Juanlu Sanchez
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top