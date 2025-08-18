CorSport - Novità in porta: Conte deciderà chi sarà il titolare tra Meret e Milinkovic-Savic

Rassegna Stampa  
Meret Milinkovic SavicMeret Milinkovic Savic

NapoliÂ -Â Dal Bologna per trenta milioni piÃ¹ bonus Ã¨ arrivato Beukema, primo obiettivo centrato dopo una lunga trattativa. Il primo a unirsi al gruppo era stato Marianucci che in rosa ha preso il posto di Rafa Marin, andato al Villarreal. Operazione chiusa con l'Empoli giÃ  dopo la fine del mercato invernale. Un under che non occupa posto in lista e sta vivendo quest'avventura con entusiasmo e la consapevolezza di avere tutto da imparare dai suoi idoli. La novitÃ  principale riguarda la porta, regno di Meret fino a pochi giorni fa: due scudetti e di recente il rinnovo fino al 2027. Il Napoli gli ha affiancato Milinkovic-Savic, arrivato dal Torino per una ventina di milioni. Chi sarÃ  il titolare? DeciderÃ  Conte che in conferenza non si Ã¨ sbilanciato ma ha lasciato intendere che per il serbo - che ha firmato fino al 2030 - ci sarÃ  spazio visto che Â«non Ã¨ arrivato gratisÂ». Lo scrive il Corriere dello Sport.
Â 

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top