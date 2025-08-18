CorSport - Novità in porta: Conte deciderà chi sarà il titolare tra Meret e Milinkovic-Savic

NapoliÂ -Â Dal Bologna per trenta milioni piÃ¹ bonus Ã¨ arrivato Beukema, primo obiettivo centrato dopo una lunga trattativa. Il primo a unirsi al gruppo era stato Marianucci che in rosa ha preso il posto di Rafa Marin, andato al Villarreal. Operazione chiusa con l'Empoli giÃ dopo la fine del mercato invernale. Un under che non occupa posto in lista e sta vivendo quest'avventura con entusiasmo e la consapevolezza di avere tutto da imparare dai suoi idoli. La novitÃ principale riguarda la porta, regno di Meret fino a pochi giorni fa: due scudetti e di recente il rinnovo fino al 2027. Il Napoli gli ha affiancato Milinkovic-Savic, arrivato dal Torino per una ventina di milioni. Chi sarÃ il titolare? DeciderÃ Conte che in conferenza non si Ã¨ sbilanciato ma ha lasciato intendere che per il serbo - che ha firmato fino al 2030 - ci sarÃ spazio visto che Â«non Ã¨ arrivato gratisÂ». Lo scrive il Corriere dello Sport.

Â