Nuovo attaccante Napoli: chi vorrebbero i tifosi? Sentite quali nomi fanno! | VIDEO CN24

Calciomercato NapoliÂ -Â IlÂ NapoliÂ sta per completare un altro grande acquisto, perchÃ© la societÃ ha chiuso ormai il colpoÂ Miguel GutiÃ©rrez, terzino sinistro di spinta e qualitÃ che arriva dalÂ GironaÂ per circaÂ 20 milioniÂ di euro. Intanto, proprio stamattina Miguel GutierrezÂ Ã¨Â a Villa Stuart per le visite mediche.

La redazione diÂ CalcioNapoli24 ha intervistato i tifosi presenti all'esterno di Villa Stuart, per chiedere le prime sensazioni dopo l'arrivo diÂ Miguel GutiÃ©rrezÂ in azzurro e chi vorrebbero come attaccante dal mercato. Ecco le loro risposte!