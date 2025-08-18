TMW - Zirkzee il preferito di Conte! Tante chiamate a Manna, proposti tre bomber

Calcio Mercato  
TMW - Zirkzee il preferito di Conte! Tante chiamate a Manna, proposti tre bomber

Calciomercato Napoli, il club azzurro costretto a correre ai ripari dopo il ko di Romelu Lukaku che costringerà l'attaccante belga a rimanere fermo ai box per un lungo periodo

Mercato Napoli, la lista degli attaccanti

Ecco cosa scrive su X il collega di Tuttomercatoweb, Marco Conterio, sui possibili obiettivi:

Il preferito di Conte è Joshua Zirkzee Il tecnico salentino ha chiesto l'olandese del #MUFC perché può fare anche l'esterno. Visto il lungo stop che rischia il belga, il ds Manna nelle ultime ore ha ricevuto tante chiamate. Proposti Artem Dovbyk della #Roma, Andrea Pinamonti del #Sassuolo e Roberto Piccoli del #Cagliari

