Visite mediche per Miguel Gutierrez, Repubblica - Non saranno di routine, il Napoli vuole certezze: il motivo

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Repubblica scrive delle visite mediche di Miguel Gutiérrez:

"Sbarco in Italia di Miguel Gutierrez, atteso nelle prossime ore alla clinica Villa Stuart per le visite mediche. Il laterale manico del Girona è reduce da un intervento chirurgico alla caviglia e soltanto nei prossimi giorni sarà dunque nelle condizioni fisiche ideali per riprendere gli allenamenti, dopo aver trascorso la convalescenza in vacanza. Un motivo in più - al di là delle ultime difficoltà da limare di natura economica - per non affrettare senza una effettiva necessità la conclusione anche formale della trattativa, ormai in dirittura d’arrivo da una settimana. L’accordo fra le tre parti c’è già. Ma le visite mediche di Gutierrez non saranno di routine, visto che il Napoli ha bisogno di certezze sul pieno e rapido recupero del nuovo esterno sinistro, prima di firmare i contratti e mettere il settimo rinforzo del movimentato mercato estivo a disposizione di Conte".