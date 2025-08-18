CorSport - ADL prepara il tweet per l'acquisto di Gutierrez, da settembre potrà unirsi ai suoi nuovi compagni di squadra

Calciomercato Napoli - Il Napoli chidue il colpo per Miguel Gutierrez e dal Corriere dello Sport arrivano delle nuove notizie:

Miguel Gutierrez, il settimo acquisto del Napoli: questa mattina alle 9 sarà alla clinica Villa Stuart di Roma per le visite mediche di rito, poi firma sul contratto fino al 2030 e annuncio ufficiale del club. De Laurentiis prepara il tweet. Il Napoli aveva definito da tempo l'operazione con il Girona sulla base di 18 milioni più uno di bonus. Conte sta per abbracciare il suo nuovo esterno a sinistra, uno dei giocatori più decisivi in termini di assist della Liga nel suo ruolo. Anni 24, mancino naturale, Gutierrez sarà a disposizione del suo nuovo allenatore solo tra qualche settimana dato che è ancora ai box dopo essere stato operato alla caviglia destra. Da settembre potrà unirsi ai compagni e diventare una valida opzione a sinistra con caratteristiche diverse rispetto a Olivera e Spinazzola. Toccherà poi a Conte ridisegnare il Napoli potendo sfruttare anche la sua qualità nel fraseggio, nei cross e nel palleggio dentro al campo. Gutierrez è un terzino offensivo, il Girona si affidava spesso a lui per dare non solo ampiezza alla manovra ma anche per costruire trame interne. Il Napoli lo seguiva da tempo e ha deciso di accelerare fino alla chiusura.