CorSport - Il Napoli va sul vecchio pallino Zirkzee per sostituire Lukaku: Lang e Beukema da sponsor

Il Napoli cerca un nuovo attaccante perché l'infortunio di Lukaku che preoccupa molto rischia di costringere il Napoli a tornare sul mercato per prendere un altro attaccante centrale

Calciomercato Napoli: Zirkzee nel mirino

Come racconta l'edizione del Corriere dello Sport ora il Napoli fa più di un pensiero per Zirkzee:

C’è da capire l’entità dell’infortunio e pure chi potrà prendere il posto di Romelu nelle prime partite. Toccherà a Lorenzo Lucca farne le veci. S’è destreggiato più che bene nelle amichevoli precampionato, ha segnato quattro gol, ha dimostrato di essersi ben inserito nei meccanismi offensivi di Conte, ma non basta. C’è bisogno pure di un’alternativa nel ruolo di centravanti e allora in questi giorni si sfoglia la lista dei nomi, dei giocatori che - con la formula del prestito - potrebbero fare al caso del Napoli. C’è un vecchio pallino, come Joshua Zirkzee (24), che nel Manchester United, privo di coppe europee, giocherà molto probabilmente pochissimo, visto che i Red Devils hanno speso un’ottantina di milioni per Sesko: oltre allo sloveno, in rosa c’è ancora Hojlund, in uscita e destinato al Milan, e c’è pure il nuovo arrivato Cunha, che può fare la prima punta e che gli inglesi hanno pagato 74,2 milioni. Zirkzee - rimasto in panchina nell’esordio in Premier contro l’Arsenal - conosce il campionato italiano, vale ancora tanto, ma inevitabilmente s’è deprezzato. Ritroverebbe Beukema, compagno al Bologna, e conosce pure Lang, olandese come lui. 

